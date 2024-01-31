بتفاصيل مذهلة.. “جيمس ويب” يلتقط صورا لـ19 مجرة بعيدة

أخبار ليبيا 24

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” صورا حديثة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي لـ 19 مجرة بعيدة، مما يوفر مناظر مفصلة وحيوية للمجرات الحلزونية.

وهذه الصور جزء من برنامج الفيزياء ذات دقة الزاوية العالية في المجرات القريبة (PHANGS)، عن هياكل الغاز والغبار داخل المجرات.

وتُظهر الصور ممرات غبار متوهجة، ونجوما في طور التشكل مغطاة بأغلفة من الغاز والغبار، وفراغات داخل ممرات الغاز والغبار، ربما تكونت نتيجة انفجار النجوم.

كما التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي أيضا أدرعا حلزونية ديناميكية ونابضة بالحياة، مما سلط الضوء على كيفية نمو المجرات من الداخل إلى الخارج.

وبجانب ذلك تظهر بعض المجرات طفرات حيود، مما يشير إلى وجود ثقوب سوداء نشطة فائقة الكتلة أو مجموعات نجمية لامعة، وتساهم تلك الملاحظات في فهم أفضل لتكوين النجوم وتطور المجرات.