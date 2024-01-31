المنطقة العسكرية درنة : جريان المياه في وادي درنة طبيعي ولا شئ يدعو للقلق

أخبار ليبيا 24

أجرى معاون آمر المنطقة العسكرية الأمنية درنة ” عميد عبدالسلام الورفلي” صباح اليوم جولة تفقدية للاطمئنان على جريان المياه في وادي درنة.

ورافق الورفلي خلال الجولة كلا من مساعد آمر المنطقة “عقيد خالد الشحومي”، وضابط أمن المنطقة عقيد “محمد مسعود ” وآمر الشؤون الإدارية بالمنطقة “عقيد مراد سلطان “.

وطمأن معاون آمر المنطقة العسكرية درنة أهالي المدينة من أن جريان المياه طبيعي ولا شئ يدعو للقلق.

وفي سياق ليس ببعيد، دعت مديرية أمن درنة، اليوم الأربعاء، القاطنين قرب مجاري الأودية في البلدية إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عنها حفاظا على سلامتهم.

وجاء ذلك في بيان مقتضب على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشارت صفحات محلية أخرى إلى وصول درجة الحرارة القصوى لتسعة درجات مئوية مع هطول الأمطار.