المنتخب الوطني لكرة القدم بالصالات ينهي معسكره الخارجي الاستعدادي للتصفيات الأفريقية

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أنهي، المنتخب الوطني لكرة القدم للصالات، تدريباته بمعسكره التحضيري بالقاهرة، وفق ما ذكر الاتحاد العام لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

واستمر المعسكر، لعشرة أيام، استعد خلاله المنتخب للقاء نظيره الجزائري، بقاعة الألعاب في مصراتة يوم 03 فبراير 2024.

وسيدخل المنتخب، في معسكر مغلق، لمدة يومين، في مصراتة، قبل اللقاء الحاسم مع منتخب الجزائر، ضمن تصفيات التأهل للبطولة الإفريقية، والتي ستقام بالمملكة المغربية، في شهر أبريل القادم.

وأجرى، المنتخب الوطني، خلال معسكره في القاهرة، ثلاث لقاءات ودية، مع فرق مصرية، تلعب بالدوري المصري، لكرة القدم داخل الصالات.

وحقق، خلالها الفوز، ووقف فيها المدرب، على مستوى أداء اللاعبين.