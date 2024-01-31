العريبي: يجب تضافر الجهود لإطلاق المشاريع في بلديات الواحات 

31 يناير، 2024 10:51 ص
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أخبار ليبيا 24 

شدد رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، على ضرورة تكاتف الجهود للإطلاق الفوري للمشاريع وتلبية متطلبات واحتياجات بلديات الواحات. 

وقالت اللجنة إن العريبي عقد اجتماعا أمس الثلاثاء مع عضو مجلس النواب عن جالو أجخرة حمد ماقيق، وعميد بلدية الواحات وأعضاء المجالس البلدية جالو وأوجلة وأجخرة ومدراء المستشفيات في هذا الصدد. 

وأوضحت اللجنة أن الاجتماع يأتي تماشيا مع خططها لاستهداف مدن الواحات من خلال إقامة مشاريع خدمية تعمل على تحسين ظروف المواطنين. 

وأفادت لجنة الإعمار والاستقرار أن من أهم هذه المشاريع إنشاء وصيانة المستشفيات وتوفير المعدات والتجهيزات الحديثة اللازمة. 

31 يناير، 2024 10:51 ص
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