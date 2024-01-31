الطقس: احتمالية هطول أمطار جيدة على المنطقة من المرج إلى أقصى الساحل الشرقي 

أخبار ليبيا 24

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم (الأربعاء)، أنه لا تزال هناك فرصة كبيرة لهطول الأمطار اليوم، خاصة في المناطق الممتدة من المرج إلى أقصى الساحل الشرقي.

وأضاف المركز أن هذه الأمطار تصاحبها عواصف رعدية، تؤدي إلى تجمع المياه في المناطق المنخفضة، كما تنشط اليوم الرياح الشمالية الغربية، حيث تزيد سرعتها عن 50 كم/ساعة على الساحل من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.

وأفاد المركز أنه من المتوقع أن تزداد التغطية السحابية على شمال غرب البلاد اعتباراً من مساء الجمعة، مع احتمال هطول أمطار أحياناً، خاصة في وقت مبكر من يوم السبت.

وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ شمال شرق البلاد، وهطلت زخات من الأمطار والثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر.