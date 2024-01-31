الشروع في توفير مساكن بديلة للعائلات المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن

31 يناير، 2024 11:09 م
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أخبار ليبيا 24

شرعت لجنة الطوارئ المشكلة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في توفير مساكن بديلة لكافة العائلات المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن غربي البلاد.  

وأوضحت اللجنة، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي أعقاب تقارير متزايدة عن الصعوبات التي تواجهها العائلات بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة.

وتعمل إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة مصراته بصفتها رئيساً للجنة الطوارئ على تقيم حجم الأضرار وحصر عدد العائلات المتضررة.

 وركزت اللجنة على توفير مساكن بديلة لكافة العائلات المتضررة، في مسعى منها لتخفيف العبء الذي سببته هذه الأزمة البيئية على المواطنين؛ وذلك إلى حين معالجة الأزمة التي تمر بها المدينة.

31 يناير، 2024 11:09 م
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