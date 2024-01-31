“السايح” يستعرض مع “باتيلي” مستجدات عملية انتخابات المجالس البلدية

أخبار ليبيا 24

استقبل رئيس مجلس مفوضية الانتخابات عماد السايح، اليوم الأربعاء، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي والوفد المرافق له، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب بديوان مجلس المفوضية.

وقال المكتب الإعلامي للمفوضية إن هذا اللقاء يأتي في إطار الدعم الدولي الفني المقدم للمفوضية عبر مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الانتخابات.

واستعرض اللقاء جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الانتخابي، وآخر مستجدات عملية انتخاب المجالس البلدية، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة إلى المفوضية في هذا المجال، بما يعزز جاهزيتها للإيفاء بهذه المهمة.

وأعرب عماد السايح، عن تقديره لكل جهود بعثة الأمم المتحدة في مجال الخبرات الدولية وتكنولوجيا الانتخابات، والتي تهدف في مجملها إلى تنفيذ عملية انتخابية ذات جودة ومصداقية.

من جانبه، أكد باتيلي، على استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامةً، للانتخابات الليبية، مشيداً بمستوى الاستعدادات التي بدت عليها المفوضية ما يؤهلها لتنفيذ انتخابات ترقى إلى المعايير والمبادئ المتعارف عليها دولياً.