السايح: العينات المأخوذة من المياه بمدينة زليتن تبين أنها ملوثة

أخبار ليبيا 24

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح، أن العينات المأخوذة من المياه بمدينة زليتن تبين أنها ملوثة.

وأضاف السايح خلال اجتماع اللجنة المركزية لمراقبة الوضع بمدينة زليتن أنه لا توجد أي حالات مرضية أو انتقالات أخرى.

واعتبر رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن عدم وجود أمراض أخرى أو انتشارها نقطة إيجابية، مشيراً إلى زيادة عدد فرق الاستجابة في المناطق المتضررة.

وكان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السايح وجه فريقا خاصا إلى مدينة زليتن لرصد الأضرار الناجمة عن الارتفاع المفاجئ في منسوب المياه الجوفية بالمدينة.

وتتمثل مهمة الفريق في دراسة الآثار الصحية لارتفاع منسوب المياه الجوفية وتقييم الظروف الوبائية والبيئية في المنطقة.

وقال المركز إن الفرق المتخصصة، بالتعاون مع الخدمات الصحية ببلدية زليتن، قامت بزيارة المرافق الصحية في المناطق المتضررة لرصد احتمال انتشار الأمراض المنقولة بالمياه.