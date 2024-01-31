الدبيبة: يجب منح حصة للحج لعائلات المفقودين جراء الفيضانات في شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

دعا، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، هيئة الحج، إلى ضرورة استكمال إجراءات اختيار الحجيج، من عائلات المفقودين في الفيضانات والسيول، التي اجتاحت بلدية درنة والبلديات المجاورة، وفق الحصة المعتمدة لهم.

وأكد الدبيبة، ضرورة اختيار، اللجان الفنية والصحية والأمنية ولجنة المشاعر، بشكل متميز، لضمان تقديم كافة الخدمات المناسبة للحجاج الليبيين بشكل جيد.

وشدد الدبيبة، على ضرورة استمرار عمل الهيئة، وأداء مهامها المناطة بها، حرصا على راحة الحجاج، وعدم الالتفات إلى أي إجراءات، تهدف إلى إرباك موسم الحج، هذا العام.

من جانبه، أكّد رئيس هيئة الحج، علي البشير، أن الهيئة ستستكمل قرعة الحجاج السابقة، وأسر الشهداء.

وقال، إن بقية الحصة ستكون لذوي العائلات، التي فُقدت في درنة والبلديات المجاورة، لها خلال هذا العام. كما أكّد، البشير، جاهزية الهيئة، لتنفيذ موسم الحج، لهذا العام عالية.

وقدّم البشير، موقفا حول الخطوات المتخذة، بشأن استكمال الإجراءات التعاقدية بالمملكة السعودية، من تسكين ومشاعر ونقل بين المدن.

كما قدّم موقفًا، حول التعاقد مع شركة الخطوط الأفريقية، لنقل الحجاج من مطارات معيتيقة وسبها ومصراتة والأبرق وبنينا وطبرق.

وأكّد البشير، أن هيئة الحج، أخذت في عين الاعتبار، معالجة كل الملاحظات، التي حدثت مع حجاج ليبيا خلال العام الماضي، في جانب المشاعر.

وقال، إن التنسيق مستمر، مع وزارة شؤون الحج بالمملكة السعودية، والقنصلية الليبية، للرفع من مستوى الاستعدادات في كافة الجوانب.