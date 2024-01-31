الدبيبة يؤكد على متابعة المتضررين من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بزليتن 

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة متابعة أوضاع المواطنين المتضررين من الارتفاع المفاجئ لمنسوب المياه الجوفية بمدينة زليتن وإعطائهم الأولوية.

ودعا الدبيبة، خلال اجتماعه مع اللجنة المركزية المكلفة من قبل مجلس الوزراء لمتابعة الأوضاع بمدينة زليتن، إلى اعتماد الخطة التي اقترحها فريق الخبراء المحلي.

وطالب رئيس الوزراء جهاز تنفيذ مشاريع الإسكان والمرافق متابعة عمل فريق المكتب الاستشاري البريطاني وتشكيل لجنة يعينها مجلس الوزراء لمتابعة الوضع في المدينة بشكل يومي.