البحث والتعرف على المفقودين تستلم بلاغات جديدة لمفقودين بينهم أجانب 

أخبار ليبيا 24

قالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إن إدارة قيد الأهالي بالهيئة استلمت بلاغات جديدة لمفقودين بينهم أجانب.

اوأضافت الهيئة أنه إثر هذه البلاغات، قامت إدارة قيد الأهالي بفتح أربعة ملفات لأهالي المفقودين، وأخذ سبعة عينات من ذوي المفقودين لتوثيقها وضمها لقاعدة البيانات الخاصة بالهيئة.

وأوضحت أنه من ضمن الملفات التي تم فتحها بمراسلة من النيابة، ملفان لمواطنين مصريين إثنين متفحمين توفيا إثر حادث سير بمنطقة أبوقرين، وسيتم إحالة العينات إلى إدارة المختبرات للعمل عليها.

وأكدت الهيئة، أنها تبذل جهودًا كبيرة للعثور على المفقودين، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات منها استقبال بلاغات المفقودين من ذويهم، وفتح ملفات للأهالي المفقودين، وأخذ عينات من ذوي المفقودين لتوثيقها وضمها لقاعدة البيانات الخاصة.

ودعت الهيئة ذوي المفقودين إلى التعاون معها من خلال تقديم المعلومات اللازمة التي تساعد في العثور على ذويهم.