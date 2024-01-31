استطلاع |  غالبية الآراء توقعت أنه ‏لن يتم الاهتمام بأرضية ملعب طرابلس الدولي ومرافقه بعد استكمال صيانته

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الأحد الماضي، على ضرورة مطابقة ملعب طرابلس الدولي للمواصفات العالمية العالية.

وشدد الدبيبة، خلال زيارة تفقدية لمتابعة سير أعمال الصيانة والتطوير، على ضرورة أن يليق بالجمهور الرياضي في ليبيا والأندية والمنتخبات الوطنية.

وأكد رئيس الحكومة كذلك، على أن يكون المعلب مجهزا بأحدث الأجهزة والتقنيات والمعايير المعتمدة لدى الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم.

ودعا الدبيبة، إلى ضرورة الاهتمام بشكل دوري ومستمر بأرضية الملعب وكامل مرافقه بعد استكمال صيانته وتطويره.

وجدد رئيس الحكومة، دعمه لقطاع الرياضة والمنتخبات الوطنية وكافة الأندية الرياضية في كل المناطق الليبية.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “شدد الدبيبة على ضرورة الاهتمام وبشكل دوري ومستمر بأرضية ملعب طرابلس الدولي وكامل مرافقه بعد استكمال صيانته وتطويره، برأيك هل يتم الاهتمام بالملعب بشكل متواصل؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء توقعت أنه ‏لن يتم الاهتمام بأرضية ملعب طرابلس الدولي ومرافقه بعد استكمال صيانته. ‏

قال المشارك، خالد معمر البريكي: “‏لن يتم الاهتمام بأرضية ملعب طرابلس الدولي وكامل مرافقه بعد استكمال صيانته لأن كل مشاريع البلاد لا يتم وضع خطط لأعمال الصيانة الدورية‏”، وفق تعبيره.

وهمي

في حين توقع المشارك، Mero Ahmed، أنه ‏لن يتم الاهتمام بأرضية ملعب طرابلس الدولي ومرافقه بعد استكمال صيانته، واصفا الدبيبة بـ “الوهمي”، وفق تعبيره.