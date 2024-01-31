استطلاع| تباين الآراء بخصوص محاولة الدبيبة مساعدة ولي العهد للعودة إلى ليبيا “ملكًا” 

أخبار ليبيا 24

يسعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أحد الأطراف السياسية في ليبيا للبقاء أطول فترة ممكنة في السلطة، بداية من رفضه التسليم بعد انتهاء مدته القانونية.

انتقد الدبيبة كثيرًا بسبب أداء حكومته وهدره لأموال الدولة، وصرف مبالغ كبيرة كشف بعضها ديوان المحاسبة دون أي محاسبة أو عقاب.

مؤخرًا كشفت مصادر عن محاولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الاتفاق مع ولي عهد ليبيا الأمير محمد رضا السنوسي لأجل العودة للبلاد وتسلم مقاليد الحكم ليضمن بقائه في السلطة، بحسب المصادر.

وسـألنا متابعي “أخبارليبيا24” هل يعتقدون أن محاولة الدبيبة جلب ولي عهد ليبيا الأمير محمد رضا السنوسي إلى ليبيا وتسليمه مقاليد الحكم تأتي مقابل ضمانات للبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة؟

بداية الردود كانت مع Aisha Oakley التي قالت :”إن شاء الله يرجع عهد الملك إدريس هذي احسن حاجة قدمها لليبيا إن شاء الله”.

ويرى Mohamed Elmahdi Flefla أن :”عودة ولي العهد غير مرتبط بالدبيبة أو غيره بل بفشل الليبيين في إيجاد حل سلمي واستمرار الصراعات على السلطة وعدم نجاح الانتخابات”.

ويعتقد مسعود المق أن :”أصل الخبر عار عن الصحة . فلم تعمل استفتاء عن شئ لم يحدث أصلا”.

وقال سالم الشكربي :”الأمير محمد ليس بحاجة الدبيبة أو غيره، بل تارك الأمر لأبناء الأمة الليبية وهم من طالبه وسيطالبونه بأعداد أكثر الفترة القادمة وببيعته مجددا لاستلام مهامه الدستورية والقانونية كما ينص عليها الدستور المعطل وهو الدستور الذي توافق عليه الليبين في الماضي وعطل بسبب انقلاب سبتمبر فقط لا غير”.

وتقول فاطمة بن زبلح :”الدبيبه خير من غيره ملياش دعوه بيه كان اتقولي سراق وبعدين هو هذه حاجه بينه وبين ربه وتاني شئ أنا نعرفه ونسمع عليه من قبل حتي 17 فبراير أنه حالته الماديه فوق فوق الريح يعني مش مستحق بيش بوكل عيتله حرام”.

وأضافت بن زبلح :”وتاني حاجه يكفي أـمور واجده دارهن في صالح المواطن وهو اللي زاد المرتبات هو اللي دار عقود الزواج هو اللي دار تصريفات الدولار وهو اللي دار منحة الطلبه هو اللي دار منحة الأبناء هو اللي دار منحة الزوجه هو اللي دار مرتبات المطلقات هو اللي دار منحة الشبات بدون تعيين هو للي زاد جمييع مرتبات القطاعات وحاجات واجده ممكن مش عارفتها هو أفضل من غيرة بواجد”.

وقال زايد جبران :”لا نبو ملك لاغيره اعجب يبونا نرجعو للهم والغم”، ويعتقد Mko Zoom :”ربى ينصرك الدبيبه معاك”.

ويؤكد محمد السنوسي بوصالح :”عودة ولي العهد ليست مبنيه على مصالح مشتركه ولا على إبرام صفقات من أجل استعادة العرش عودة الملكية الدستورية مشروع وطني لاستقرار البلاد والعبور بالوطن إلى بر الأمان”.

ويرى Abo Amgd أن :”ليبيا أهم شي تبي راجل قوي فقط وناس جديدة شباب متعلم”.

ورفض اعجيلي حر هذه المحاولة وقال :” لا، انتم عملاء وقلوبكم مش عالوطن أنتم تخدمون لصالح الغرب وليس لصالح ليبيا”.