إغلاق طريق حيوي في طرابلس لتنفيذ جسر علوي

أخبار ليبيا 24

أعلنت، مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، إغلاق الطريق الواصل بين طريق المطار وطريق الجبس، وذلك لتنفيذ جسر علوي بالمنطقة.

وقالت المديرية، إن إدارة مشروعات الطرق الرئيسية بجهاز تنفيذ مشروعات الموصلات، تعتزم، بالاشتراك مع شركة انشائية، تنفيذ جسر علوي عند الإشارة الضوئية تقاطع طريق المطار والجبس وأبوسليم.

وأوضحت المديرية، أن الشركة ستباشر في أعمال حفر الأساسات على الطريق. وذكرت، أن مكتب شؤون المرور، سيقوم بغلق الطريق الواصل، بين طريق المطار وطريق الجبسـ حفاظا على السلامة العامة.

وأضافت، أنّه سيتم تحويل مسار الحركة المرورية، إلى الطريق المحاذي، لمبنى وزارة الداخلية، للدخول لمنطقة الجبس.