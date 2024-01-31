أمن درنة تحذر القاطنين من جريان الأودية بسبب سوء الطقس

أخبار ليبيا 24

دعت مديرية أمن درنة، اليوم الأربعاء، القاطنين قرب مجاري الأودية في البلدية إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عنها حفاظا على سلامتهم.

وجاء ذلك في بيان مقتضب على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشارت صفحات محلية أخرى إلى وصول درجة الحرارة القصوى لتسعة درجات مئوية مع هطول الأمطار.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن موجة البرد مستمرة في المنطقة الشرقية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصاحبها هطول أمطار وزخات الثلج على مرتفعات الجبل الأخضر.

وأشار المركز، في نشرة الأحوال الجوية اليوم، إلى فرصة هطول أمطار على المنطقة الممتدة من المرج إلى أقصى الساحل الشرقي تصحبها خلايا رعدية؛ مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رياح شمالية غربية نشطة قد تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة على الساحل من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.