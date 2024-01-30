وزير خارجية بريطانيا : يجب منح الفلسطينين فرصة لتشجيع السلام

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم (الثلاثاء)، أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أكد أنه يجب منح الفلسطينيين أفقاً سياسياً لتشجيع السلام في الشرق الأوسط.

ونقلت «بي بي سي» عن الوزير قوله إنه يتعين أن «نظهر للشعب الفلسطيني تقدماً لا رجعة فيه» نحو حل الدولتين.

وقال: «عندما يحدث ذلك سوف ندرس، مع الدول الحليفة، مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية بما في ذلك الاعتراف بها في الأمم المتحدة… قد تكون هذه أحد الأمور التي تساعد على عدم التراجع في العملية».