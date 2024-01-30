نورلاند يؤكد دعم بلاده لجهود تعزيز الرعاية الصحية في ليبيا

30 يناير، 2024 9:45 ص
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أخبار ليبيا 24

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التحسينات المستدامة والمستمرة للأنظمة الصحية والرعاية الصحية في ليبيا وحول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة المبعوث الأمريكي في مناقشة افتراضية مع مسؤولي وزارة الصحة في ليبيا الذين يزورون الولايات المتحدة للاجتماع مع مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات في نيويورك، لوس أنجلوس، وواشنطن العاصمة.

وأعرب نورلاند بحسب سفارة الولايات المتحدة الأمريكية عبر صفحتها بموقع “إكس” عن شكره لمديرة الغرفة التجارية الأمريكية الليبية ديبي هيرست على استضافة المناقشة، مؤكدا دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التحسينات المستدامة والمستمرة للأنظمة الصحية والرعاية الصحية في ليبيا وحول العالم.

30 يناير، 2024 9:45 ص
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