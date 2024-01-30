مقتل سيدة بوابل من الرصاص في العاصمة طرابلس 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلق مجهولون النار على امرأة في طريق السور بالعاصمة الليبية طرابلس، وأردوها قتيلة، بحسب مصادر لـ”أخبار ليبيا 24″.

وقالت المصادر المطلعة الاثنين، إن المسلح الذي كان يقود سيارة هيونداي فيرنا سوداء اللون أطلق النار على المرأة فقتلها على الفور ثم لاذ بالفرار.

وأوضحت المصادر أن إدارة البحث الجنائي ومركز الشرطة المختص باشرتا التحقيق في الحادث، كما ستقوم مديرية الأمن بمتابعة الأمر.

وأضافت المصادر نفسها أن مديرية الأمن قامت كذلك بالتعميم على السيارة، وشرعت بتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة.