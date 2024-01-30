مفوضية الانتخابات: ننفي اختراق منظوماتنا وهي تتمتع بأعلى مستويات الحماية والتأمين

30 يناير، 2024 8:47 م
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وكالة أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

فنّدت، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، اختراق منظومة تسجيل الناخبين، والذي جرى تداوله، من قبل بعض وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية.

وأكّدت المفوضية، في بيان، أن جميع منظوماتها، بما فيها منظومة تسجيل الناخبين، تتمتع بأعلى مستويات الحماية والتأمين، وغير قابلة للاختراق من أي كان.

وقالت، إن الأخبار المتداولة، حول الاختراق، يراد بها التشويش على العملية الانتخابية، وحرمان الناخبين، من ممارسة حقوقهم السياسية.

ودعت المفوضية، مؤسسات الإعلام، إلى عدم الانخراط، في بث هذه الشائعة، والالتزام بالمهنية والمصداقية، في نشر الأخبار.

كما دعتها، إلى المساهمة معها، في مسؤوليات التوعية الانتخابية، التي من شأنها رفع مستويات المشاركة الانتخابية، باعتبارها السبيل الوحيد للتحول، الديمقراطي السلمي، وبناء دولة ناهضة ومستقرة، وفق نص البيان.

 

 

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30 يناير، 2024 8:47 م
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