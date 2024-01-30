مفوضية الانتخابات تنفي تعرضها لاختراق إلكتروني

في بيانٍ لها ، الثلاثاء ، نفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأخبار والروايات المتداولة بشأن تعرض منظومة تسجيل الناخبين للاختراق الإلكتروني ووصفتها بالأخبار الكاذبة والعارية عن الصحة تماماً.

وأكدت المفوضية أنه لا وجود لأي عملية اختراق أو مساس بهذه المنظومة، وأن جميع منظومات المفوضية بما فيها منظومة تسجيل الناخبين، تتمتع بأعلى مستويات الحماية والتأمين، وغير قابلة للاختراق من أي كان.

وحذرت المفوضية من الانجرار وراء روايات مضللة يراد بها التشويش على العملية الانتخابية، وحرمان الناخبين من ممارسة حقوقهم السياسية، من خلال بث الشائعات والتأثير على حجم الثقة التي تحظى بها المفوضية بين كافة أبناء وأطياف الشعب الليبي.