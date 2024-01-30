متجهة للصين.. ميناء الحريقة يستعد لتصدير شحنة مليونية من النفط الخام

الشحنة هي السادسة والأخيرة في يناير

30 يناير، 2024 9:33 م
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أخبار ليبيا 24- خاص

يستعد، ميناء الحريقي النفطي في طبرق، لتصدير شحنة مليونية من النفط الخام، متجهة إلى الصين، وفق تأكيد لمصدر مسؤول بالميناء، اليوم الثلاثاء، لأخبار ليبيا 24.

وقال المصدر، لذي فضل عدم نشر اسمه، إن الميناء استقبل اليوم، الناقلة النفطية (تاهيتي)، لشحن مليون برميل من النفط، الخام في طريقها إلى الصين.

وأوضح المصدر، أن هذه الناقلة، هي المليونية السادسة والأخيرة، خلال شهر يناير الجاري.

وميناء الحريقة، هو ميناء تابع لشركة الخليج العربي للنفط، وتقوم الشركة، عبره بتصدير بعض، من إنتاج حقليها النفطيين، مسلة والسرير، إلى الأسواق العالمية.

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30 يناير، 2024 9:33 م
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