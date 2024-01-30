لجنة الطاقة تطالب بالتدخل لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بزليتن 

أخبار ليبيا 24

طالبت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بالتدخل لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة زليتن.

وشددت اللجنة في بيان لها على الحكومة الليبية وجميع جهات الاختصاص التدخل الفوري والعاجل لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمدينة.

ودعت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية إلى سرعة التدخل لحل هذه الأزمة تفاديا لحدوث كارثة إنسانية أو بيئية.

وتشهد مدينة زليتن الفترة الحالية ارتفاع منسوب المياه الجوفية واختلاطها بالمياه السوداء وظهورها على سطح الأرض رغم المحاولات إلا أن الأزمة لاتزال مستمرة تنبئ بحدوث كارثة إنسانية أو بيئية.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة ، عبدالحميد الدبيبة، قراراً يقضي بتشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي لمتابعة أوضاع بلدية زليتن جراء الارتفاع في منسوب المياه الجوفية، ومعالجة الآثار المترتبة، ومساعدة المواطنين لمواجهتها.

وتضم اللجنة المشكَّلة في عضويتها كلًا من مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس، ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، وفق نص المداة الأولى من قرار الدبيبة رقم (39) لسنة 2024، وفق نص القرار الذي نشره المركز الاعلامي للحكومة عبر صفحته في فيس بوك اليوم الثلاثاء.