لجنة الأزمة في طبرق تحذّر سكان المناطق القريبة من الأودية من غزارة الأمطار

أخبار ليبيا 24

حذّرت، لجنة الأزمة في طبرق، اليوم الثلاثاء، سكان المناطق القريبة من الأودية، من تدفق المياه بشكل كبير، نتيجة غزارة الأمطار، التي تشهدها المنطقة، وعموم شرق ليبيا.

وعقدت، لجنة الأزمة والطوارئ بمديرية أمن طبرق، اجتماعا بحضور، كل الجهات ذات العلاقة لتدارس الخطوات الاستباقية، في حال هطول أمطار غزيرة، وما ينتج عن سوء الأحوال الجوية المتوقعة، على المنطقة غدًا الأربعاء.

ودعت اللجنة، المواطنين بأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، مع ضرورة الابتعاد، عن مجاري الأودية والسيول، وعدم المجازفة بقطعها بالمركبات أو سيرا على الأقدام.

كما دعت اللجنة، إلى ضرورة التعامل السليم، مع وسائل “التدفئة” على اختلاف أنواعها، داخل المساكن، وتوفير “التهوية” المناسبة بين الحين والآخر.

ولازالت ليبيا، تعيش على وقع الكارثة الإنسانية، التي حلّت بشرقها، في سبتمبر 2023، نتيجة “إعصار دانيال”، والتي تسببت في مقتل وفقدان، الآلاف من الأشخاص، في درنة وعدة مناطق أخرى، من الجبل الأخضر.