عقيلة يطالب البرلمان الأفريقي بدعم تشكيل حكومة ليبية موحدة لإجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

طالب، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، البرلمان الأفريقي، بدعم تشكيل حكومة ليبية موحدة، للوصول إلى انتخابات، رئاسية وبرلمانية، متزامنة.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في بنغازي، مع رئيس البرلمان الأفريقي، فورتشن شارمبيرا، عقب زيارة الأخير، لمقر مجلس النواب.

ودعا عقيلة، الليبيين إلى إدراك المخاطر، التي تحيط ببلادهم، وضرورة الانخراط، في مسيرة الحل السياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة.

كما دعا رئيس مجلس النواب، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للعمل على تنفيذ القوانين الصادرة من مجلس النواب، لإجراء الانتخابات.

وشدد عقيلة، على أن مجلس النواب، في حِلٍ من أي، التزام يبرم مع أشخاص، لا صفة لهم، أو أي تصرف مخالف، للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وغير معتمد، من مجلس النواب الليبي.