رغم قرار الإفراج الصحي.. تأجيل محاكمة عبد الله السنوسي لجلسة 5 فبراير المقبل

أخبار ليبيا 24

نفى مدير المخابرات بنظام القذافي السابق عبد الله السنوسي، التهمة الموجهة له من قبل المحكمة، بالمشاركة في قتل وقمع المحتجين خلال ثورة 17 فبراير عام 2011 التي أسقطت نظام القذافي.

وقال أحمد نشاد، محامي السنوسي، إن موكله مثُل أمام محكمة استئناف طرابلس أمس الإثنين، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، للمرة الأولى، بعد سلسلة طويلة من تأجيل القضية، ووُجه له أكثر من 25 تهمة من بينها قتل المتظاهرين.

واستهل رئيس هيئة المحكمة خلال الجلسة مواجهة المتهم في عدة تهم متعلقة بالقتل الجزاف وقمع المتظاهرين للنظام، وإساءة استخدام السلطة وجلب المرتزقة، إلى جانب استخدام أسلحة محظورة ضد المتظاهرين.

وأضاف نشاد، أن المحكمة استمعت لكلمة موكله والتي سرد فيها ظروف اعتقاله ووضعه الصحي، وجدد مطالبته بتنفيذ قرار الإفراج الصحي عنه الذي أقرته اللجنة الطبية.

وذكر المحامي أحمد نشاد أنه تم رفع الجلسة وتأجيل الدعوي ليوم 5 فبراير لسماع دفاع باقي المتهمين.

وعلى مدار العام الماضي، أرجأت محكمة استئناف طرابلس محاكمة السنوسي ومنصور ضو، رئيس الحرس الخاص للقذافي، 13 مرة، إلى موعد آخر بسبب رفض مايسمي بـ “قوة الردع الخاصة” التي تحتجز السنوسي في سجن معيتيقة بالعاصمة، مثوله أمام المحكمة.

ويتهم أنصار السنوسي، آمر قوة الردع الخاصة عبد الرؤوف كارة، باحتجازه رهينة، ويرجعون ذلك إلى أن سجّانيه يتخوفون من شعبيته حال إطلاق سراحه.

ونقل نشاد أن موكله بعد أن أوضح للمحكمة حالته الصحية، طالبها بالتقيّد بقرار الإفراج الصحي عنه الذي أقرته لجنة طبية في وقت سابق، لافتاً إلى أن الجلسة رُفعت بعد الظهر وتم تأجيل القضية إلى الخامس من فبراير المقبل، لسماع دفاع باقي المتهمين.

وحكم على السنوسي بالإعدام عام 2015 لاتهامه بقمع متظاهري ثورة 17 فبراير، لكن في نهاية عام 2019 برّأته محكمة في العاصمة طرابلس مع آخرين من حكم مماثل في قضية سجن أبو سليم، ثم نقضت المحكمة العليا بالبلاد الحكم قبل نحو عام، وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.

وكانت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة عبد الرحمن، قد أمرت في نهاية عام 2022 بالإفراج الصحي عن منصور ضو، لكن لم يُسمح له بمغادرة سجنه.