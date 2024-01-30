حمّاد يعلن حالة الطوارئ القصوى في زليتن لمعالجة أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية

أخبار ليبيا 24

أعلن، رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أسامة حمّاد، حالة الطوارئ القصوى في مدينة زليتن، جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية على سطح الأرض.

وشدد حمّاد، على كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل، مع الأوضاع المترتبة على ذلك، بما فيها حماية السكان، من أخطار هذه المياه، ومساعدتهم على تجاوز أثارها.

واجتمع حمّاد، اليوم في بنغازي، بأعضاء مجلس النواب عن بلدية زليتن، في حضور وكيل وزارة الحكم المحلي، أبوبكر مصادف.

وجرى، خلال الاجتماع، بحث أزمة طفح المياه الجوفية، وما يصاحبها من خطر على حياة المواطنين بالمدينة.