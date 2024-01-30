تكالة والصور يبحثان دور القضاء في المحافظة على الأمن ومكافحة الجريمة

30 يناير، 2024 9:41 ص
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أخبار ليبيا 24

أجرى رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة، زيارة للنائب العام المستشار الصديق الصور، بمكتبه في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إن تكالة أطلع خلال الزيارة على ما يقوم به مكتب النائب العام من جهود لمكافحة الجريمة.

وأضاف أنه دار الحوار بينهما حول أهمية استقلال القضاء ودوره في المحافظة على الأمن والاستقرار وترسيخ العدالة ومكافحة الجريمة.

وأكد تكالة، والنائب العام على أهمية دور السلطة القضائية في المحافظة على التوازن ووحدة البلاد في ظل الانقسام الذي تشهده أغلب مؤسسات الدولة.

30 يناير، 2024 9:41 ص
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