بسبب الأحوال الجوية..تعليم البيضاء تعلن عطلة رسمية الثلاثاء والأربعاء 

أخبار ليبيا 24

أعلنت مراقبة التربية والتعليم البيضاء اليوم الثلاثاء، عن عطلة رسمية بجميع المدارس التابعة لها للفترة المسائية لهذا اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المراقبة، عبر حسابها على “فيسبوك” أن العطلة تشمل المدارس يوم غداً الأربعاء خلال الفترة الصباحية والمسائية.

ولفتت مراقبة التربية والتعليم إلى أن العطلة المقررة بسبب سوء الأحوال الجوية بحسب ماورد من مراكز الأرصاد الجوية.

وذكرت مراقبة التربية والتعليم أن العمل الإداري بديوان المراقبة والمدارس مستمر بشكل عادي.

وكان رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورًا لبدء سقوط الثلوج على مناطق عدة في الجبل الأخضر شرق ليبيا.