الوطنية للنفط تضخ 3 ملايين لتر “ديزل” من مصفاة طبرق لمستودع البريقة بالمدينة 

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنه تم ضخ نحو 3 ملايين لتر من مادة الديزل من مصفاة طبرق إلى مستودع البريقة بالمدينة يوم أمس (الاثنين).

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أنه تم تسليم جميع هذه الكميات إلى الشركة العامة للكهرباء.

وتابعت الوطنية للنفط القول إن حجم مادة الديزل التي تم تسليمها من مصفاة طبرق إلى مستودع البريقة خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغت 7 ملايين لتر، وأنه ستكون هناك إمدادات إضافية من مستودع رأس المنقار.

وأشارت إلى أن لجنة كبار المستهلكين كانت قد وجهت مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، في ديسمبر الماضي، إلى ضرورة تخفيض الأحمال على المحطات غير المربوطة بخط الغاز الساحلي واستغلال عملية نقل الطاقة من المحطات الغازية المربوطة بخط الغاز عوضاً عن نقل الوقود.