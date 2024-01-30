الهلال الأحمر هون ينتشل رفات جثتين بسوكنه  و”3″ بالأبتر القزون

أخبار ليبيا 24

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع هون انتشال رفات جثتين مجهولتين وتسليمهما للجهات المختصة.

وبين الهلال الأحمر الليبي فرع هون عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن سلطة النيابة العامة بسوكنه تلقت بلاغا بشأن وجود رفات جثتين مجهولتي الهوية.

وبناء على مراسلة رئيس نيابة الجفرة الابتدائية إلى مدير الفرع تم تكليف فريق الانتشال التابع لفريق الطوارئ بالفرع بانتشال الجثث حيث توجه الفريق رفقة النيابة العامة والأجهزة الأمنية بسوكنه إلى موقع الحادثة وانتشل رفات جثتين غير واضحي الملامح وجرى إحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي ذات الشأن ، انتشل الهلال الأحمر فرع هون، أمس الإثنين، 3 جثث مجهولة الهوية في منطقة “الأبتر القزون” الخالية من السكان على بعد 60 كيلومترا من مدينة ودانً.

وتعود الجثث الثلاث لامرأة ورجل وأخرى غير واضحة المعالم، عثر عليها في منطقة صحراوية، بعد تلقي نيابة الجفرة بلاغا من أحد المواطنين عنها.

وقال الهلال الأحمر فرع هون، إن فريق تابع له انتقل رفقة وحدة قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن الجفرة إلى المكان المحدد، وبعد فتح القبور تبين أنه يوجد بداخل الأول رجل ، والقبر الثاني امرأة ، والثالث رفاة لجثة غير واضحة المعالم.

وتم إحالة الجثث الثلاث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.