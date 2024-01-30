المؤتمر الإفريقي حول الهجرة يدعو لتوحيد الجهود الإفريقية لمعالجة الهجرة غير النظامية

أخبار ليبيا 24

أكد، البيان الختامي، للمؤتمر الإفريقي حول الهجرة، الذي عقد في بنغازي في الفترة من 29 إلى 30 يناير 2024، بدعوة من الحكومة الليبية، على تنسيق المواقف وتوحيد الجهود الإفريقية مجتمعة، من أجل الدفاع عن سياسة، دولية للهجرة تقدم حلولا مبتكرة تحول حركة الهجرة غير النظامية والنظامية إلى تنمية تقوم على المنفعة التنموية، لهذه الدول واحترام سيادتها الوطنية.

وثمّن البيان، جهود الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وكافة الأجهزة الأمنية، من أجل حماية وتوفير الرعاية للمهاجرين، من خلال إقامة مراكز إيواء، وفقًا للمعايير الإنسانية والمواثيق الدولية.

ودعا البيان، إلى تنسيق موقف مشترك في الحوار مع دول الاستقبال، خاصة الأوروبية، مما يسهم بشكل فعّال في معالجة مسألة الهجرة بين الدول الإفريقية ذاتها، والتأكيد على أن المقاربة الأمنية، قد أثبتت فشلها.

وعبّر البيان، عن رفض أن تكون إفريقيا شرطيا لأوروبا، ودعا إلى، موائمة تنموية في دول المصدر، تأخذ بعين الاعتبار التعويض العادل عن فترة استعمارها.

وأعرب البيات، عن أسفه لارتفاع منسوب التوظيف السياسي لقضية الهجرة داخل دول الاستقبال، من خلال صعود تيارات الكراهية، التي تشكل عائقاً إضافياً لإيجاد، حلول عقلانية للتحديات، والتي تطرحها حركة انتقال القوى العاملة دوليًا.

معالجة أسباب الهجرة

ودعا البيان، إلى معالجة الأسباب العميقة، لتدفقات الهجرة غير النظامية، وتسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين، مما سيمكن من الإقامة دون متابعة والتغلب على الأنشطة الإجرامية للمتاجرين بالبشر، وتجنيدهم في النزاعات وبؤر التطرف.

وشدد البيان، على ضرورة الإحاطة، بالمهاجرين الأفارقة، الذين يمثلون سفراء لقارتهم، ومساعدتهم على الدفاع عن حقوق المهاجرين في بلدان الاستقبال.

ووجّه البيان، نداءً للقادة الأفارقة إلى التعجيل بعقد قمة إفريقية حول الهجرة لتتفق الدول الافريقية، فيما بينها على استراتيجية موحدة لمعالجة قضايا الهجرة، داخل إفريقيا ذاتها وتنفيذ الأجندة الإفريقية للهجرة، وتوحيد المواقف في

التفاوض مع دول استقبال المهاجرين في الشمال بشكل مشترك.

تفويض

وفوّض البيان، الحكومة الليبية للتباحث والتشاور، مع الجانب الأوروبي لوضع آليات وتدابير جديدة، لمعالجة مسألة الهجرة، وعقد اللقاءات اللازمة، نحو حل شامل ومقاربة تشاركية لتنفيذ مخرجات إعلان بنغازي 2024.

ودعا البيان، إلى عقد لقاء إفريقي أوروبي، حول مسألة الهجرة في شهر مايو المقبل بمدينة بنغازي، برعاية الحكومة الليبية، لمتابعة تنفيذ توصيات هذا المؤتمر، ولوضع مقاربة شاملة ومشتركة ومستدامة.

وأكد البيان، على التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب في كافة الخطط الإنمائية لظاهرة الهجرة.

وشدد على أهمية إحداث الوكالة الأورو- إفريقية للتشغيل تكون منصة، لاستيعاب الكفاءات الإفريقية المهاجرة، بما يضمن حقوقها وعدم المساس بكرامتها.

وأعلن البيان، تشكيل لجنة متابعة من أجل العمل على تجسيد توصيات هذا الإعلان وإجراء الاتصالات المناسبة، مع كافة الأطراف المعنية بملف الهجرة.