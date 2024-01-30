العامة للكهرباء تعلن استئناف العمل بمحطة طبرق بعد تزوديها بالوقود اللازم لتشغيلها 

30 يناير، 2024 2:48 م
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محطة طبرق الغازية
محطة طبرق الغازية

أخبار ليبيا 24 

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، استئناف العمل بمحطة طبرق بعد تزوديها بالوقود اللازم لتشغيلها. 

وأكدت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء طبرق دخلت على الشبكة من جديد على تمام الساعة 12:38 مساء. 

وطمأنت الشركة المواطنين بعدم وجود أي أضرار ناجمة عن الانقطاع، مشيدة باستجابة المؤسسة الوطنية للنفط لمراسلاتها بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطة. 

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنه تم ضخ نحو 3 ملايين لتر من مادة الديزل من مصفاة طبرق إلى مستودع البريقة بالمدينة يوم أمس (الاثنين).  

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أنه تم تسليم جميع هذه الكميات إلى الشركة العامة للكهرباء.  

وتابعت الوطنية للنفط القول إن حجم مادة الديزل التي تم تسليمها من مصفاة طبرق إلى مستودع البريقة خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغت 7 ملايين لتر، وأنه ستكون هناك إمدادات إضافية من مستودع رأس المنقار. 

30 يناير، 2024 2:48 م
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