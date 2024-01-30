الدبيبة يدعو للتوجه إلى النهج التنموي لمعالجة قضايا الهجرة بين أوروبا وأفريقيا

أخبار ليبيا 24

اختتم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مشاركته في قمة إيطاليا – أفريقيا التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما على مدار يومي 28 و29 يناير الجاري.

والتقى الدبيبة خلالها عدداً من قادة الدول ووزراء الخارجية وممثلين عن المنظمات الدولية، رفقة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ووكيل وزارة النفط والغاز.

وأكد خلال كلمته في القمة، على ضرورة التوجه نحو النهج التنموي الذي يهدف لتطوير العلاقات مع دول القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن أهمية أفريقيا لا تكمن في كونها قارة غنية بمختلف الموارد والثروات الطبيعية فحسب.

ودعا الدبيبة، إلى الابتعاد عن النهج المرتكز على الأمن في التعامل بين أوروبا وأفريقيا، مؤكداً وجود مقاربات يمكن خلالها معالجة قضايا الهجرة والاستقرار السياسي والأمني.

وعقد رئيس الحكومة، عدة لقاءات ومباحثات على هامش القمة، أبرزها مع نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، بحثا خلالها سبل استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في الملفات ذات الطابع الاقتصادي، ومنها المتعلقة بالنفط والغاز والتجارة البينية بين البلدين.

واستعرض الدبيبة وميلوني خلال اللقاء، تطورات تفعيل معاهدة الصداقة بين ليبيا وإيطاليا ودعم الجهود التي تبذلها اللجان المكلفة من البلدين لاستئناف العمل ببنود الاتفاقية وتنفيذ المشروعات التي التزمت روما بها في وقت سابق داخل ليبيا.