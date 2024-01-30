الدبيبة يؤكد على أهمية اعتماد قوانين تجرم الأفعال الإرهابية 

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، على أهمية اعتماد قوانين تجرم الأفعال الإرهابية وتضمن العقوبات الرادعة لكل أشكال الإرهاب.

ونبه الدبيبة خلال أعمال المؤتمر القانوني الدولي الأول للقضاء العسكري، الذي تنظمه وزارة الدفاع، أن الإرهاب يتخذ أشكالا مختلفة منها إرهاب المجموعات المتطرفة والقتلة وقطاع الطرق ومهربي البشر وأمري الحروب، وإرهاب الدول والأنظمة والحكومات.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة إيجاد توعية تربوية دينية رصينة تعكس هوية المجتمع الليبي، مشيرا إلى أن ذلك يعدّ مسؤولية مجتمعية حكومية متكاملة.