الحوار يعيدنا للمربع الأول..عقيلة صالح: القوانين الانتخابية قد صدرت وقابلة للتنفيذ 

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، أن القوانين الانتخابية قد صدرت وأنها قابلة للتنفيذ وما علينا إلا الاتجاه لتنفيذها.

وأوضح، صالح خلال لقائه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أنه بالإمكان دراسة شروط انتخاب رئيس الوزراء.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن فتح باب الحوار من جديد سيعيدنا إلى المربع الأول .

وتطرق اللقاء بين الجانبين في مقر مجلس النواب في بنغازي إلى مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.