الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن 10 سنوات بتهمة “إفشاء أسرار الدولة”

قضت محكمة باكستانية، الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات على كل من رئيس الوزراء السابق عمران خان، ووزير خارجيته شاه محمود قريشي، بتهمة “إفشاء أسرار الدولة”.

ويقبع عمران خان وقريشي في سجن أديالا في روالبندي، وتم إبلاغهما بقرار المحكمة، بحسب الصحافة المحلية.

وأبلغ القاضي أبو الحسنات ذو القرنين شفهيا قرار المحكمة بالحكم عليهما بالسجن 10 سنوات، في القضية التي تمت محاكمتهما فيها بتهمة “إفشاء أسرار الدولة”.

بدوره، صرح متحدث حزب حركة الإنصاف الباكستانية ذو الفقار بخاري، أنهم سيستأنفون أمام المحكمة العليا بشأن أحكام السجن الصادرة على خان وقريشي.

وألقت الشرطة القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان وأودعته السجن في 5 أغسطس/ آب 2023، بعد مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة في قضية فساد.