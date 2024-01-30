الأهلي بنغازي يتعاقد مع التونسي إلياس الجلاصي

30 يناير، 2024 11:02 م
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وكالة أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلن، نادي الأهلي بنغازي رسميا، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع التونسي إلياس الجلاصي، ضمن صفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأول، في مرحلة الذهاب من الدوري الليبي، الممتاز لكرة القدم.

يأتي ذلك، بعد أقل من أسبوع بعد الإعلان الرسمي، عن ضم المالي بوبكر تراوري، مهاجم الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، الفريق السابق للنجم التونسي.

ويمتد عقد الجلاصي، لموسمين ونصف، وجاء ضمه بعد منافسة قوية، على ضمه، مع الزمالك المصري.

والجلاصي البالغ من العمر 30 عاما يمتلك خبرة طويلة، حيث سبق له تمثيل منتخب تونس الأول، إضافة لفرق الترجي الرياضي والملعب والاتحاد المنستيري قبل انتقاله لفريق المصري البورسعيدي.

30 يناير، 2024 11:02 م
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