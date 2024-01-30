الأمين العام لحلف الناتو: إيران زعزعت استقرار المنطقة

30 يناير، 2024 9:05 م
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وكالة أخبار ليبيا 24

في مؤتمر صحفي ، حمّل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إيران المسؤولية عن زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وشدّد ستولتنبرغ خلال المؤتمر على أهمية وقوف الدول الديمقراطية معا ضد “الأنظمة الاستبدادية”.

وفي معرض الإشارة إلى أن الأمن قضية عالمية، أكد ستولتنبرغ أن للناتو “أهمية حيوية” في مكافحة التحديات العالمية.

وذكر أن إيران “تمارس القمع في الداخل والعدوان في الخارج”، وقال إن “طهران مسؤولة عن زعزعة استقرار الشرق الأوسط الذي يحتاج إلى الاستقرار والأمن”.

وأعرب ستولتنبرغ عن قلقه العميق إزاء دعم إيران لجماعة الحوثي اليمنية الذين “هاجموا السفن في البحر الأحمر”، قائلا إن “هذه التصرفات جلبت معها خطر تصاعد التوترات في المنطقة”.

30 يناير، 2024 9:05 م
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