أجواء باردة وسقوط زخات ثلجية خفيفة على بعض مرتفعات الجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء أجواء باردة على مناطق شمال شرق ليبيا مع سقوط أمطار تكون جيدة على المنطقة الممتدة من شمال شرق بنغازي إلى الجبل الأخضر .

ومن المتوقع بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يصحبها خلايا رعدية وسقوط حبات البرد (التبروري) يتخللها سقوط زخات ثلجية خفيفة آخر هذه الليلة على بعض مرتفعات الجبل الأخضر (سيدي الحمري- بلقس- الفائدية – القيقب –البيضاء وما جاورها) عليه يرجى التنبه لذلك.

وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية الى نشاط الرياح الشمالية الغربية يوم الغد على المنطقة الممتدة من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي .

ويكون تأثير الكتلة الهوائية الباردة بنسبة أقل على باقي مناطق البلاد مع تكاثر للسحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال الغربي وسقوط أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت.