ملك الأردن والرئيس المصري متخوفان من تفاقم الأوضاع بغزة

خلال اتصالٍ هاتفي ، الإثنين ، حذر الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من “استمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة”، و”خطورة استمرار التصعيد العسكري بما يعرض الأمن الإقليمي لتهديدات متنامية”.

وفي بيانٍ له ، ذكر الديوان الملكي أن الملك عبد الله والرئيس السيسي أكدا “أهمية إدامة التنسيق الوثيق بين البلدين والاستمرار بالضغط لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع”.

وجددا “التأكيد على رفضهما الكامل لأية محاولات من شأنها تهجير الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة”، مشددين على ضرورة تمكين الغزيين من العودة إلى بيوتهم، وفق البيان ذاته.

وحذر الزعيمان من “استمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة”، داعين المجتمع الدولي للتحرك “الفوري” بهذا الخصوص.