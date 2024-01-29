للحفاظ على الوصافة.. الهلال: عازمون على تحقيق الفوز أمام الأخضر

29 يناير، 2024 10:55 ص
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أخبار ليبيا 24

أكد، نادي الهلال، اليوم الإثنين، عزمه على تحقيق الفوز أمام الأخضر، في المواجهة، التي تجمعهما، مساء اليوم في البيضاء.

وفي تدوينة على “فيسبوك” كتب الهلال: “عازمون عـلى تحقيق ثـلاث نقاط جديدة”.

ويتنافس، كلا الفريقين، على مركز وصافة، المجموعة الأولى، من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في ختام مرحلة الذهاب.

ويطمح، الهلال، للحفاظ على وصافة المجموعة الأولى، وتقريب الفارق بينه وبين المتصدر النصر، إلى نقطتين.

وستقام المباراة، على ملعب شيخ الشهداء بالبيضاء، عند الساعة الثالثة مساء، بالتوقيت المحلي.

ويتصدر فريق النصر، جدول ترتيب مسابقة المجموعة الأولى بـ 21 نقطة، بعدما فاز، السبت، على الصداقة، بهدفين نظيفين. والهلال في حال فوزه سيرتقي إلى النقطة 19.

من جانبه، يطمح الأخضر، صاحب الترتيب الثالث بـ 14 نقطة، للاستفادة من عامل الأرض والجمهور، لأجل انتزاع ثلاث نقاط، من ضيفه الهلال، وإنها مرحلة الذهاب في وصافة المجموعة الأولى بـ 17 نقطة.

 

 

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29 يناير، 2024 10:55 ص
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