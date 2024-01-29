لجنة تنظيم المسابقات تمنع الجماهير من حضور مباريات الدوري بالمجموعة الأولى

29 يناير، 2024 9:05 م
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خاطبت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم ،اليوم الإثنين ، الاتحادات الفرعية بالمنطقة الشرقية بشأن منع الحضور الجماهيري، بعد احداث الشغب في بعض المباريات في المجموعة الأولى بالمنطقة الشرقية .

وقالت اللجنة في خطابها ، أن هذا القرار يأتي عقب خطاب وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بشأن منع الجماهير من الحضور ، ابتداءً من يوم 30 يناير الجاري .

وشدد البيان على ضرورة التزام بتعليمات وكيل وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية حفاظاً على الأمن العام .

29 يناير، 2024 9:05 م
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