في طرابلس.. الكبير يفتتح ملتقى الابتكار والتحول الرقمي

أخبار ليبيا 24

افتتح محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، اليوم الإثنين ملتقى الابتكار والتحول الرقمي في الخدمات المالية، الذي ينظمه المصرف المركزي بالتعاون مع المؤسسة العربية المصرفية “ABC”.

وقال الكبير في كلمة له خلال مراسم افتتاح الملتقى: “إن تأسيس وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار في المركزي يهدف إلى تحقيق تطوير سريع ومستدام للقطاع المصرفي”.

وبحسب بيان المصرف المركزي، أكد الكبير أن هذه الوحدة تسعى لتكون الرائدة في هذا المجال، خاصةً في مجال تحسين خدمة العملاء، وتسريع عمليات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمـي، وتعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية.

واعتبر الكبير أن الملتقى فرصة لشركات القطاع الخاص للاستفادة من وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار كونها ستقدم حلولا تلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل.

ويدعم المصرف المركزي مبادرات (اعرف زبونك EKYC) والمدفوعات الفورية (Instant Payment) ومبادرة الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) عبر تأسيس مختبر للتقنيات المالية (Sandbox) يهدف إلى إحداث تغيير عن طريق تجربة التقنيات الحديثة والمتطورة والأفكار الابتكارية.