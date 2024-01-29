في روما.. الدبيبة يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي التعاون في مجال الطاقة النظيفة وسبل مكافحة الهجرة

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، القضايا ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي؛وذلك على هامش أعمال القمة الإيطالية – الإفريقية المنعقدة في روما.

وبحسب منصة حكومتنا، ناقش الطرفان خلال لقائهما آليات التعاون بين ليبيا وأوروبا في مجال الطاقة النظيفة وسبل مكافحة حركة الهجرة غير النظامية.

وأكد الدبيبة وميشيل دعم مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي وأهمية ترسيخ جهود الاستقرار في المنطقة، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية إطلاق الحوار الليبي الأوروبي الاستراتيجي حول قضايا الهجرة.

ويشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في أعمال القمة الإيطالية – الإفريقية المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

وانطلقت أعمال القمة اليوم الاثنين في قاعة قصر ماداما، مقر مجلس الشيوخ بمشاركة نحو 23 رئيس دولة وحكومة و57 وفدا دوليا.