صحيفة وول ستريت جورنال : واشنطن تدرس توجيه ضربات داخل إيران

قالت صحيفة (وول ستريت جورنال ) نقلاً عن مسؤولين أميركيين ، أن واشنطن تنوي توجيه ضربات ضد فصائل إيرانية وعراقية وسورية .

وقال مسؤولون أميركيون إن الهجوم على الأراضي الإيرانية يبدو وكأنه خيار أقل احتمالا.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” إن المدمرة الأمريكية “يو إس إس كارن” أسقطت يوم الجمعة صاروخا باليستيا أطلق باتجاهها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وهي المرة الثانية التي تعلن فيها الولايات المتحدة أن الجماعة استهدفت إحدى سفنها العسكري.

ويوم الأحد، أعلن الجيش الأميركي، مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة نحو 25 آخرين بهجوم لمسيرة استهدف قاعدة تضم قوات أميركية في الأردن.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الموقع المستهدف هو “البرج 22″، وهو موقع عسكري صغير في الأردن، بالقرب من حدود البلاد مع سوريا.