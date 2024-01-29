شركة الخليج العربي تعيد بئرا نفطيا للإنتاج بقدرة 2104 برميل يوميا

العودة للإنتاج جاءت بعد توقف لـ 32 شهرا

29 يناير، 2024 11:09 ص
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أخبار ليبيا 24

تمكّنت، شركة الخليج العربي للنفط، من تحويل أحد آبار النفط في حقل مسلة إلى بعد منتج بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات.

جاء ذلك، في بيان، للمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين.

وتقدر الإنتاجية الفعلية للبئر بـ 2104 برميل يوميًا. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن إعادة البئر إلى الإنتاج جاء تنفيذًا، لخطتها الاستراتيجية في زيادة معدلات الإنتاج.

وأوضحت المؤسسة، أن شركة الخليج العربي للنفط، تمكنت من تحويل البئر (HH59-65) غير المنتج، والمصنف كبئر ملاحظة، بحقل مسلة النفطي، إلى بئر منتج، بعد توقف دام سنتين وثمانية أشهر. وأضافت، أن البئر عاد للإنتاج بقدرة إنتاجية فعلية 2104 برميل يومياً.

29 يناير، 2024 11:09 ص
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