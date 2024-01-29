شركة البريقة: الوقود متوفرة ولا صحة لنفادها بمحطات التوزيع ببنغازي

أخبار ليبيا 24

أكّدت، شركة البريقة لتسويق النفط، بأن إمدادات الوقود تسير وفق المعدلات الطبيعية ووفق الجدول الزمني المحدد في بنغازي، وذلك تعقيبًا على “الإشاعات” الواردة بالخصوص، يوم أمس الأحد.

وقالت الشركة، في بيان، إن كافة شركات التوزيع مستمرة في الحصول على مخصصاتها من الوقود بنوعيه، داعية المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات.

وأوضحت الشركة، أن هذا التعقيب على، من خلال متابعة مكتبها الإعلامي، لنشاط الشركة ولمحطات الوقود التابعة لشركات التوزيع.

وذكرت، أنّه لوحظ يوم الأحد الموافق، وجود تزاحم على المحطات العاملة في نطاق مدينة بنغازي، بسبب “ما ورد في عدد من الصفحات المغرضة والمضللة والتي تشيع أخبار مفادها نقص إمدادات الوقود”.