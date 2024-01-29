رئيس البرلمان الأفريقي يصل بنغازي للمشاركة بالمؤتمر الأفريقي حول الهجرة غير الشرعية

أخبار ليبيا 24

وصل إلى بنغازي، اليوم الإثنين، رئيس البرلمان الأفريقي، فورتشن شارمبيرا، للمشاركة في المؤتمر الأفريقي حول الهجرة غير الشرعية، الذي تنظمه الحكومة الليبية بمشاركة ما يقارب 40 دولة أفريقية. وسيعقد المؤتمر، يومي 29-30 يناير 2024.

وكان في استقباله، فجر اليوم، بمطار بنينا الدولي، عضو مجلس النواب الليبي، يوسف الفاخري؛ ممثلاً عن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بصفته عضو البرلمان الأفريقي، ونائب رئيس مجموعة الشمال الأفريقي، بالبرلمان الأفريقي.

وحضر الاستقبال، وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، ووزير الدولة لشؤون الهجرة، فتحي التباوي؛ ممثلين عن رئيس، مجلس وزراء الحكومة الليبية، أسامة حماد.