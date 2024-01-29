خلال لقائه الكوني.. السايح يستعرض خطط المفوضية لضمان إجراء انتخابات المجالس البلدية

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استعرض رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أمام النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، الخطط التنفيذية التي وضعتها المفوضية لضمان إجراء انتخابات المجالس البلدية.

جاء ذلك خلال لقاء الكوني بالسايح، اليوم الإثنين، في مقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، بحسب بيان المجلس الرئاسي.

كما استعرض السايح التجهيزات الفنية لفتح سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية خلال الأيام المقبلة.

وأكد الكوني دعم المجلس الرئاسي للجهود التي تبذلها المفوضية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الذي يساهم في انتخاب من يقدم الخدمات للمواطنين في بلدياتهم.