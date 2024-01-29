حماد يؤكد على ضرورة تطوير استراتيجيات التعامل مع أسباب الهجرة

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، على ضرورة الوصول إلى رؤية وصيغة جامعة لتطوير استراتيجيات مستدامة للتعامل مع أسباب الهجرة ونتائجها عبر تبادل الخبرات المعرفية في هذا المجال وتشجيع التعاون المعلوماتي بين الدول الأفريقية في إطار حماية المهاجرين وضمان حقوقهم ورعايتهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم بالشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في هذا المجال والاستفادة من البرامج الدولية في مكافحة الجرائم المرتبطة بأفعال الهجرة بشتى أنواعها.

جاء ذلك خلال كلمة له في المؤتمر الأفريقي الدولي حول الهجرة الذي انطلق، اليوم الإثنين، في بنغازي، برعاية الحكومة الليبية، وبمشاركة أكثر من 40 وفدا من دول القارة السمراء.

وأشار حماد إلى أن الهجرة غير النظامية أصبحت تشكل محور اهتمام بالغ لجميع الدول الأفريقية والأوروبية بسبب ما يرتبط بها من أمور خطيرة تؤثر في الاقتصاد المحلي والإقليمي وتمثل اختراقات للأمن الدولي سيما عند استخدام خطوط وطرق الهجرة غير النظامية في تسلل المطلوبين للعدالة وكذلك الإرهابيون تمهيدا لتوسيع نطاق أعمالهم الإرهابية، موضحا بأن نشاطات الهجرة غير النظامية ترتبط ارتباطا وثيقا بجرائم الاتجار بالبشر واستغلالهم في مقابل تنظيم مراحل الهجرة لهم، هذا الاستغلال الذي قد يصل إلى حد الاستعباد، والاستغلال الجنسي وجرائم التعذيب وحجز الحرية والإخفاء القسري.

وأكد رئيس الحكومة الليبية بأن الجهات الضبطية العسكرية والأمنية في ليبيا تحت إشراف مباشر من القيادة العامة للجيش الليبي وبتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر باشرت في عدة إجراءات حقيقية وحاسمة في عدة مدن حدودية، وتم إنهاء حالة الاحتجاز القسري لعدد كبير من المهاجرين غير النظاميين، وتخليصهم من قبضة عصابات تهريب البشر بالتنسيق التام مع سلطات بلدانهم الأصلي.

وأوضح حماد بأن هناك تقاعسا من السلطات التابعة للحكومة الموازية في غرب البلاد في إدارة هذا الملف وترك الباب مفتوحا لعصابات تهريب البشر لممارسة أفعالهم الإجرامية وترك من تسرب إليهم من المهاجرين عرضة للخطر في قوارب الموت المنطلقة نحو الشواطئ الأوربية، واستغلال من تبقى من هؤلاء المهاجرين في المساومات السياسية.

وتابع رئيس الحكومة في كلمته قائلا “كون دولة ليبيا من دول عبور الهجرة غير النظامية إلى دول أوروبا وتعتبر البوابة الشمالية لخطوط الهجرة، فإن المشرع الليبي وعلى مر السنين الماضية استحدث نظاما تشريعيا عقابيا شدد فيه العقاب على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالهجرة فيما يتعلق بالمهربين في حد ذاته، وافرد نظاما عقابيا مخففا للمهاجرين ضد اختراقهم للنظم والقوانين، التي تحدد آلية الدخول إلى الأراضي الليبية وأضاف مكنة إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية دون عقاب، وتم تطوير نظم الإيواء والترحيل وفقا للتشريعات الليبية، وأنه لا بد أن تساهم جميع الدول المتضررة من الهجرة خاصة دول أوروبا، في دفع عجلة التنمية المستدامة في بعض الدول الأفريقية التي تعاني من ضعف الاقتصاد المحلي وتزايد أسباب الهجرة فيها نتيجة لذلك، كذلك الأمر في احتواء النازحين المتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية، مثل ما يحدث في دولة السودان الشقيقة وبعض الدول الأفريقية الأخرى”.

وتابع حماد: “أصبحت الحاجة ضرورية لتعزيز التعاون بين كافة الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي وأصحاب المصلحة بشأن مسائل حوكمة هجرة اليد العاملة والانتقال البشري بوجه عام في أفريقيا، لتطوير أطر سياسات مستدامة لهجرة العمالة، ولتعزيز القدرة على التنبؤ في صنع القرار، وخلق سياسات سليمة للعمل والتوظيف لحفظ حقوق العمال المهاجرين وحمايتهم وضمان حصولهم على المقابل المناسب لأعمالهم، والاستفادة من كل التجارب والتوصيات الناتجة عن المؤتمرات العلمية الدولية والإقليمية في هذا المجال”.

وأكد حماد، بأن حكومته رفقة القيادة العامة مستعدة وقادرة على الحل مع شركاء حقيقيين في التنفيذ والإنجاز حتى فيما يتجاوز حدود ليبيا وسلطتها الشرعية في التحرك والتصرف وهي تؤمن بأن الحل الشامل لهذا الملف لا يمكن أن يكون أحادي الجانب ولدينا رؤية ليبية للحل تتركز عناصرها في تطوير المعالجات القانونية على المستوى التشريعي في مواجهة العصابات المنظمة وكذلك على مستوى مراقبة الحدود الوطنية لمنع التسلل لأراضي الدولة الليبية والتعامل مع من تسللوا فعلا بغية العبور إلى دول أخرى، حيث تتطلع لتطوير الخطط اللازمة لاحتوائهم وإعادتهم إلى بلدانهم بطريقة آمنة، مؤكدا أيضا المساعي الحثيثة بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة والوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود لتطوير قدرات الأجهزة الأمنية المختصة وتفعيل الاتفاقات الدولية بهذا الخصوص لدعم جهود الحكومة الليبية في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية بطريقة آمنة وفعالة وتضمن حقوق جميع الأطراف ووفقا لأفضل المعايير الدولية والتعاقد لتنفيذ نظام متكامل لمراقبة الحدود.

يشار إلى أن المؤتمر انطلق بحضور رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس البرلمان الأفريقي، فورتشن شارومبيرا، ولفيف من أعضاء مجلس النواب الليبي، ووزراء الحكومة الليبية، ورؤساء الوفود الأجنبية، ورؤساء الجهات ذات العلاقة والمختصين في مجال الهجرة غير الشرعية.